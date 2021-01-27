Hundreds of homes have been left without water this morning after a main burst at a pumping station.
Affinity Water says 280 streets in Essex and Hertfordshire are currently experiencing issues as a result.
The firm says the burst main is causing electrical problems which has forced the pumps to stop working.
Anyone having problems with their water is asked to avoid using their washing machine, dishwasher and other electrical appliances that use water.
#Hertfordshire #Essex We’ve managed to get a bit more water out into the network whilst the repairs take place, however we expect that your water supply may be interrupted around 1pm. For a full list of towns and postcodes affected please visit https://t.co/ukyRTfdCgZ [2/2]— Affinity Water 💧 (@AffinityWater) January 27, 2021
Residents are also recommended to put water in the fridge or kettle in case supplies are switched off later today.
In a message posted on its website at 10.40am, Affinity said: "Our teams of engineers are continuing to work hard to repair the damages caused by the burst main at our pumping station this morning.
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"We’ve managed to get a bit more water out into the network whilst repairs take place to keep your water flowing this morning, however, we expect your water supply will now be affected around 1pm."
It added: "We’re really sorry about this, we’re working to get your water back to normal as soon as possible."
Here are all the roads in Essex and Hertfordshire thta have been affected by the burst main:
- ABBESS ROAD
- ABBEY CLOSE
- ALEXANDER MEWS
- ALLMAINS CLOSE
- ANCHOR LANE
- ARAGON MEWS
- ARCHER CLOSE
- ARCHERS ARDLEY
- CRESCENT ASHLYNS LANE
- BACK LANE
- BASSETT GARDENS
- BEAMISH CLOSE
- BEAUFORT CLOSE
- BELCHERS LANE
- BENTLEYS
- BERECROFT
- BERWICK LANE
- BETTS LANE
- BIRCH VIEW
- BLACKHORSE LANE
- BLAKE HALL ROAD
- BLENHEIM SQUARE
- BLENHEIM WAY
- BLUEMANS
- BLUEMANS END
- BOBBINGWORTH MILL
- BOLEYN ROW
- BOTTLE ROAD
- BRICKFIELD ROAD
- BRIDGE ROAD
- BROADLEY ROAD
- BROOKFIELD
- BUMBLES GREEN LANE
- BURNETT PARK
- CAMPBELL CLOSE
- CANES LANE
- CANES LANE DIVERSION
- CARPENTERS ARMS LANE
- CARTERS LANE
- CARTERS MEAD
- CHAMBERS MANOR
- FARM LANE
- CHAPEL FIELDS
- CHAPEL LANE
- CHELMSFORD ROAD
- CHESTNUT WALK
- CHEVELY CLOSE
- CHURCH LANE
- CHURCH ROAD
- CLATTERFORD END CUT
- COLEMANS FARM LANE
- COLEMANS LANE
- COLVERS
- COMMON ROAD
- COMMONSIDE ROAD
- COOPERSALE COMMON
- CRIPSEY AVENUE
- CROSS LEES LANE
- CUNNINGHAM RISE
- DOWNHALL ROAD
- DUCK LANE
- DUKES CLOSE
- DUNMOW ROAD
- ELIZABETH CLOSE
- ELM CLOSE
- ELM GARDENS
- ELMBRIDGE HALL
- EMBERSON WAY
- EMBLEYS FARM ROAD
- EPPING LONG GREEN
- EPPING ROAD
- FAGGOTERS LANE
- FAIRFIELD ROAD
- FENNELLS
- FENNERS FARM LANE
- FERN HILL LANE
- FLORENCE CLOSE
- FOREST DRIVE
- FOREST GLADE
- FOREST GROVE
- FOSTER STREET
- FRAYES CHASE
- FRIARS LANE
- FULLERS MEAD
- FYFIELD ROAD
- GAINSTHORPE ROAD
- GARNON MEAD
- GEORGE AVEY CROFT
- GIBB CROFT
- GIBSON CLOSE
- GLOVERS LANE
- GOULD CLOSE
- GRANVILLE ROAD
- GREEN CLOSE
- GREEN FARM LANE
- GREEN HILL ROAD
- GREEN LANE
- GREENMAN ROAD
- GREENS FARM LANE
- GREENSTED CHURCH LANE
- GREENSTED ROAD
- GREENWAYS
- HAMPDEN CLOSE
- HARLOW COMMON
- HARLOW ROAD
- HARRISON DRIVE
- HASTINGWOOD PARK
- HASTINGWOOD ROAD
- HAWKS HILL
- HIGH ROAD
- HIGH ROAD THORNWOOD
- HIGHAM VIEW
- HILLSIDE
- HOBBANS FARM ROAD
- HOBBS CROSS ROAD
- HOLMES MEADOW
- HORSECROFT
- HOUBLONS HILL
- HOWS MEAD
- HULL GREEN
- HURRICANE WAY
- INSTITUTE ROAD
- JACK STEVENS CLOSE
- KEEFIELD
- KENTS LANE
- KILN ROAD
- KING HENRYS WALK
- KINGS WOOD PARK
- KINGSDON LANE
- KINGSTON FARM ROAD
- LABURNUM ROAD
- LAKE VIEW
- LANCASTER ROAD
- LARKSWOOD
- LATTON COMMON ROAD
- LATTON GREEN
- LATTON HOUSE
- LATTON STREET
- LAUNDRY LANE
- LITTLE LAVER ROAD
- LODGE HALL
- LONDON ROAD
- LONG WOOD
- LOWER BOBBINGWORTH
- GREEN MALTINGS HILL
- MANDEVILLE CLOSE
- MARKWELL WOOD
- MATCHING GREEN
- MATCHING LANE
- MATCHING ROAD
- MATCHING TYE ROAD
- MATTHEWS COURT
- MAUNDS HATCH
- MEADOW COURT
- MEADOW WAY
- MERLIN WAY
- MEYRICK MEAD
- MIDDLE STREET
- MILL LANE
- MILL STREET
- MILLERSDALE
- MONKSBURY
- MORETON BRIDGE
- MORETON ROAD
- MORNINGTONS
- MUTTON ROW
- NAZEING COMMON
- NEW WAY LANE
- NEWHOUSE LANE
- NORTH CHASE
- NORWOOD END
- OAK GLADE
- OAK PIECE
- OAK TREE CLOSE
- OAKLANDS DRIVE
- OLD HOUSE LANE
- OLD LONDON ROAD
- OLD RECTORY ROAD
- ONGAR ROAD
- ORCHARD FARM LANE
- PARINGDON ROAD
- PARIS HALL LANE
- PARK AVENUE
- PARK CLOSE
- PARKERS FARM LANE
- PARKLANDS
- PARNDON WOOD ROAD
- PARSLOE ROAD
- PARVILLES LANE
- PEDLARS END
- PERRY CHASE
- PERRY HILL
- PERRY SPRING
- PERRYFIELD
- PHELIPS ROAD
- PIKE WAY
- PINEWOOD CLOSE
- POTASH ROAD
- POTTER STREET
- POTTERS FIELD
- PRENTICE PLACE
- PRINCES CLOSE
- PUMP LANE
- QUEENS ROAD
- RADBURN CLOSE
- RAYLEY LANE
- RED LION CRESCENT
- RED LION LANE
- ROUGHTALLYS
- ROWLEY MEAD
- RUNDELLS
- RYE HILL ROAD
- SAVOY WOOD
- SCHOOL GREEN LANE
- SCHOOL LANE
- SCHOOL ROAD
- SEWALDS HALL LANE
- SEYMOUR CHASE
- SHINGLE HALL ROAD
- SIBNEYS GREEN
- SILVER BIRCH AVENUE
- SISKIN WAY
- SLOUGH LANE
- SNOWS FARM LANE
- SOUTHERN WAY
- SPARROW LANE
- SPARROWS LANE
- SPRUCE HILL
- ST ALBANS ROAD
- ST ANDREWS CLOSE
- ST LEONARDS ROAD
- STANDINGFORD
- STATION ROAD
- STOCK HALL ROAD
- STONARDS HILL
- STONY LANE
- SUMNERS FARM CLOSE
- TEAZLE MEAD
- TEMPEST MEAD
- THE BIRCHES
- THE BRIARS
- THE HEATH
- THE HEIGHTS
- THE HOPPITT
- THE MAGPIES
- THE MAPLES
- THE MEWS
- THE PAVILIONS
- THE PLAIN
- THE SWEYNS
- THORNHILL
- THORNWOOD ROAD
- THRESHERS BUSH
- THURSTANS
- TILEGATE ROAD
- TOWER CLOSE
- TROTTERS ROAD
- UPLAND ROAD
- VICARAGE LANE
- VICARAGE ROAD
- WALTHAM ROAD
- WATERMANS WAY
- WATERSMEET
- WATERY LANE
- WEALD BRIDGE ROAD
- WEALD HALL LANE
- WELLESLEY
- WELLINGTON ROAD
- WHEELERS FARM GARDENS
- WHITE BEAR LANE
- WILLOW CLOSE
- WILLOW PLACE
- WIND HILL
- WOOD MEAD
- WOODEND LANE
- WOODSIDE
- WORKERS ROAD
- YORK ROAD
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